الجزيرة يتربع على عرش دوري سيدات اليد

رضا سليم (دبي)

تربع فريق الجزيرة على عرش دوري السيدات لكرة اليد، بالفوز الذي حققه على فريق «دي اتش سي» بنتيجة 41-23 في بداية الدور الثاني للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة 23-9 ليرفع رصيده إلى النقطة السادسة، فيما فاز النصر على فريق العميد بنتيجة 31-29 وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 16-16، حيث يعد الفوز على «دي اتش سي» والعميد اعتبارياً، يقابله نقطة واحدة فقط لكل من الجزيرة والنصر، وكلا الفريقين يتنافسان على اللقب، وتبقى المواجهة بينهما في الإياب هي الحاسمة على الدرع 3 أبريل المقبل، بعدما فاز الجزراوي على النصر في الذهاب 41-26، ويحتاج الجزيرة للفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة لاستعادة اللقب الذي فاز به النصر في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، أسفرت الجولة السابعة عشرة لدوري الرجال عن فوز الوصل على الوحدة 24-22 بصالة الإمبراطور، فيما نجح فريق مليحة في الفوز على الظفرة بنتيجة 30-20،