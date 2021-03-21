سيف بن فطيس يحرز فضية كأس العالم للرماية

رضا سليم (دبي)

سجل سيف بن فطيس المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للرماية إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق «الأسكيت» المقامة حالياً بالعاصمة الهندية نيودلهي وتستمر حتى يوم 29 مارس الجاري، ليضيف المنصوري إنجازاً جديداً لسجله المرصع بالذهب، ونجح بطل الإمارات في التأهل للدور النهائي ضمن أفضل 6 رماة من بين أكثر من 20 متنافساً.

وأعرب سيف بن فطيس عن سعادته بالميدالية الفضية وقال: «البطولة أقيمت على يومين ونجحت في تصدر الترتيب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني نجحت في الحصول على المركز الثالث في الترتيب وفي الدور النهائي حصدت الميدالية الفضية».

أضاف: «الأهم هو رفع علم الإمارات في البطولات العالمية وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه في كل البطولات، رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ولكننا حرصنا على المشاركة في البطولة من أجل رفع اسم الإمارات عالياً، ودائماً يكون هدفنا المركز الأول في كل المشاركات».

وأشار إلى أن نظام التأهل الأولمبي مرتبط بنقاط الاتحاد الدولي للعبة ولأن البطولة ما زالت قائمة فمن الصعب أن نتعرف على ترتيب النقاط إلا بعد الانتهاء منها.



