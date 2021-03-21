«الديربي عنابي» في ليلة «السعادة الوحداوية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

نجح الوحدة في حرمان الجزيرة من استعادة صدارة ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، بالفوز عليه 2-0، اليوم «الأحد»، في ختام «الجولة 22»، على استاد آل نهيان، في واحدة من أفضل مباريات «العنابي» في الموسم، بقيادة مدربه «المؤقت» الفرنسي جريجوري، ملحقاً ب «فخر أبوظبي» الخسارة الثالثة هذا الموسم.

وجاء الهدفان عبر تيم ماتافز الذي «بصم» بهدفه التاسع هذا الموسم، في الدقيقة 52، وإسماعيل مطر الذي ابتعد بقمة هدافي المواجهات المباشرة للفريقين من اللاعبين المواطنين، برصيد 10 أهداف، بعد أن أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76، ورفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الجزيرة عند 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن بني ياس المتصدر.

وقدم الفرنسي جريجوري مدرب الوحدة الشكر إلى «الثنائي» إسماعيل مطر وعمر خريبين على الدور الكبير الذي قاما به أمام الجزيرة، ونجاحهما في الحد من خطورة سيريرو وعبدالله رمضان في وسط الجزيرة، كما شكر بقية اللاعبين على انضباطهم والتزام المجموعة بخطة المباراة، وإكمالهم للمهمة على أرضية الملعب.

وقال: سعيد للغاية لأسباب عدة، والأهم هو النتيجة، وقدمنا مباراة تكتيكية رائعة، وأشكر اللاعبين لالتزامهم بخطة اللعب، وأعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، وحققنا فوزاً مستحقاً، عطفاً على المعطيات في الملعب.

ومن جانبه، أرجع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، خسارة فريقه إلى عدم نجاح الفريق في الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة والتمرير، كما أنه لم يكن جيداً بالصورة التي تساعد على تسجيل الأهداف، مبدياً سعادته بالاندفاع والسرعة في الأداء خلال الشوط الثاني، والذي شكر عليه اللاعبين بعد نهاية المباراة.

وقال: كنا نعرف من البداية أن المباراة ستكون صعبة، مثل كل مباريات «الديربي»، وفزنا في المباراة الأولى، وكانت لدينا الرغبة في الفوز «اليوم»، لكننا لم ننجح في ذلك، وفي النهاية خسرنا المباراة والنقاط.

وأضاف: أخبرت اللاعبين بعد نهاية المباراة بسعادتي بالأداء في الشوط الثاني، وهم يذهبون الآن إلى المنتخب وأراهم بعد 10 أيام، وحينها سنبدأ التفكير في المباراة المقبلة بالدوري.