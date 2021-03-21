الفجيرة يكتب التاريخ بـ«النصر الأول»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

حقق الفجيرة فوزاً تاريخياً طال انتظاره على النصر بهدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم «الأحد»، ضمن «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، وسجل الهدفين العراقي محمد مصطفى في الدقيقة 13، والبرازيلي كوتينو في الدقيقة 50.

وضرب «الذئاب» عصافير عدة، وبجانب فوزه الأول على «العميد» في عصر الاحتراف، نجح الفريق في فك الارتباط مع عجمان بالوصول إلى «النقطة 14»، والابتعاد عنه بفارق 3 نقاط، و6 نقاط عن حتا صاحب المركز الأخير.

والفوز هو الأول تحت قيادة المدرب التونسي ناصيف البياوي الذي تلقى 5 خسائر، والتعادل مرة واحدة في المباريات الست السابقة، ليأتي اللقاء السابع بالنقاط الثلاث، في الوقت المناسب.

وقدم «العميد» واحدة من أسوأ مبارياته، ولم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له على مدار الشوطين، ليتجمد رصيد «الأزرق» عند «النقطة 39»، في المركز الخامس، وأضاع فرصة ذهبية للقفز إلى المركز الثالث في المسابقة مجدداً.