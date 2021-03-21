العين يعمق جراح عجمان في ليلة «السقوط 15»

رضا سليم (دبي)

استعاد العين نغمة الانتصارات، وعمق جراح عجمان، بعدما تغلب عليه بهدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم باستاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «37 نقطة»، ويظل في المركز السادس، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند «النقطة 11»، وهي الخسارة الخامسة عشرة للفريق هذا الموسم، والثامنة على التوالي، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر، وأصبح في موقف صعب، بعد فوز الفجيرة على النصر، ونجاحه في فك الشراكة في النقاط، ويوسع الفارق بينهما إلى 3 نقاط.

تعرض البرازيلي جوناتاس لاعب العين للإصابة في أول دقيقتين، وهو ما دفع المدرب إلى إجراء تغيير اضطراري، بنزول عمر ياسين، وظهر «البنفسج» بمستوى أفضل من خلال اللعب الجماعي، والتمركز الصحيح، وصناعة الفرص، ليس فقط من جبهة بندر الأحبابي، بل أيضاً من الناحية اليسرى، وانطلاقات كودجو لابا الذي تسابق مع يحيي نادر، في إهدار الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروج الشوط الأول بنتيجة كبيرة.

ويضع محمد عباس العين في المقدمة، بعد 15 دقيقة، وهو الهدف الأول له في ثالث مشاركاته، وجاء ترجمة للهجوم المستمر في الوقت الذي تراجع عجمان بصورة لافتة، في ظل غياب البرازيلي لياندرو الذي قدم مستوى جيداً أمام الوصل في الجولة الماضية.

ولعب «البرتقالي» الشوط الأول بنفس سيناريو الأخطاء الفردية التي يقع فيها الفريق في كل مباراة، وكان هناك تغيير اضطراري بخروج محمد إسماعيل، ونزول خالد الذري، وتكررت الأخطاء مجدداً، لولا يقظة الحارس علي الحوسني، لينهي «الزعيم» الشوط الأول متقدماً بهدف، ويتخلص من سيناريو التعادل السلبي في الدور الأول.

وفي الشوط الثاني، لم يكن هناك جديد لأصحاب الأرض، بل زادت جراحهم، بعد الهدف الذي سجله لابا كودجو في الدقيقة 86، وهو الهدف الشخصي الـ 12 بالدوري في 19 مباراة مع العين، ليحسم «الزعيم» المباراة لمصلحته بهدفين.