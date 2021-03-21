حمدان بن راشد يشيد بنجاح مؤتمر دبي الدولي للفروسية

دبي (وام)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بالنسخة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية التي عقدت على مدى ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات بمجلس دبي الرياضي، برعاية كريمة من سموه، وتم تنظيم المؤتمر تحت شعار «فروسية آمنة في زمن الجائحة»، بالتعاون والشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «نرحب بانعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر دبي الدولي للفروسية، الذي يمثل مبادرة واعية، تنسجم مع التوجهات العالمية نحو تنمية الوعي بأنشطة الفروسية وتطوير تشريعاتها وسبل ممارستها وفقاً للضوابط القانونية، واستناداً إلى أفضل الممارسات التي تراعي مصلحة الخيول ورفاهيتها، وفقاً لأرقى المعايير العالمية».

وأضاف سموه، أن قيام هذا المؤتمر في الدولة، يحمل دلالات عظيمة تستلهم روح وقيم الفروسية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الوطني، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعلاء شأن الفروسية الإماراتية، حتى تكون تجربتنا الوطنية أنموذجاً يحتذى به لبقية دول العالم.

وأوضح أن المؤتمر حظي بمشاركة نوعية وعددية مميزة من خبراء مختصين وممارسين في الفروسية والخيل، أثروا جلساته بالنقاش والحوار، وتعاملوا مع القضايا المطروحة بقدرٍ كبيرٍ من الحنكة والموضوعية والوعي، وتناولوا قضايا جوهرية، تتلمس هموم الفروسية العربية والعالمية، وتضع لها الحلول الملائمة التي تواكب طبيعة هذا النشاط الحيوي.

ونوه سموه على نحو خاص بالمشاركة الرفيعة من معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على ما قدمه من بيان عن مكانة الخيل في الإسلام، وعن أحكام عقد السباقات وأنواع المسابقات وبيان أحكام زكاة الخيل وبعض الفتاوى الشرعية المتعلقة بالفروسية، مما يؤكد كمال الشريعةِ وشُمولها.

وثمن مشاركة جميع المتحدثين والمتحدثات في جلسات المؤتمر الذين أسهموا في إنجاحه من خلال طرحهم الواعي لقضايا جوهرية، خبروها جميعاً على أرض الواقع، كونهم أهل خيلٍ وفروسية، فلهم منا كل الشكر والتقدير.

وكان المؤتمر اختتم أعماله، أمس الأول، وشهد ثلاث جلسات نقاشية قدم خلالها المتحدثون معلومات وآراء قيمة، كما شهدت الجلسات أيضاً مداخلات وأسئلة من المتابعين للمؤتمر الذي يقام عن بُعد عبر الاتصال المرئي.