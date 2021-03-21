«السيدة العجوز» يسقط بـ «القاضية» في «حفل رونالدو»!

روما (د ب أ)

وجه بينفينتو صفعة جديدة وقوية لآمال يوفنتوس في الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي، وتغلب عليه 1- صفر، في عقر داره، في المرحلة الـ28 من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز لاتسيو على مضيفه أودينيزي 1- صفر، وسامبدوريا على تورينو 1- صفر وأتالانتا على مضيفه فيرونا 2-صفر.

ولقن بينفينتو مضيفه يوفنتوس درساً قاسياً على مدار الشوطين، حيث فشل كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني ألفارو موراتا، وفيدريكو كييزا في هز شباك بينفينتو على مدار الشوطين، فيما استقبلت شباك «السيدة العجوز» هدفاً في وسط الشوط الثاني ليفوز بينفينتو بالمباراة على ملعب يوفنتوس.

ورفع بينفينتو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف فقط خلف سبيزيا، علماً بأن بينفينتو حقق الفوز الأول له في آخر 12 مباراة خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 55 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف أتالانتا.

وقبل بداية المباراة، عمد أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس إلى الاحتفال برونالدو وتكريمه، بعدما أصبح النجم البرتغالي هو الهداف الأبرز على مدار التاريخ، من خلال أهدافه الثلاثة «هاتريك» في مباراة الفريق الماضية أمام كالياري، والتي رفعت رصيده إلى 770 هدفاً، متفوقاً بهذا على أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

ولكن بينفينتو أفسد احتفالية رونالدو، وأسقط يوفنتوس بالضربة القاضية على ملعبه بهدف نظيف سجله أدولفو جايش في الدقيقة 69، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبهذا، تلقت فرص يوفنتوس في الدفاع عن لقب المسابقة، الذي احتكره في المواسم التسعة الماضية «رقم قياسي»، لطمة جديدة كما تراجع الفريق للمركز الرابع بفارق عشر نقاط عن الإنتر ميلان المتصدر.

وحافظ أتالانتا على فرصته الجيدة في إنهاء الموسم بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي من خلال فوزه الثمين 2- صفر على مضيفه فيرونا بالمرحلة نفسها.

وحسم أتالانتا المباراة لمصلحته بهدفين في الشوط الأول سجلهما روسلان مالينوفسكي ودوفان زاباتا في الدقيقتين 33 من ضربة جزاء و42 .

وترجم أتالانتا ضغطه الهجومي على مدار الشوط الأول إلى هدفين رفع بهما رصيده إلى 65 ليتساوى مع رصيد إنتر ميلان المتصدر ويصبحان أقوى الفرق هجومياً في البطولة حتى الآن.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط خلف ميلان، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 38 نقطة في المركز التاسع، بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

ويخضع الإنتر الآن للحجر الصحي، بعد إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد لتتأجل مباراة الفريق أمام ساسولو والتي كانت مقررة السبت.