شكوى اتحاد كلباء ضد «خطأ» الملا تدخل مرحلة «الأزمة»!

معتز الشامي (دبي)

دخلت شكوى اتحاد كلباء ضد النصر مرحلة جديدة، أصبحت أشبه بـ «بداية أزمة» ربما تثير جدلاً قانونياً، في ظل تمسك «النمور» بإعادة مباراته أمام «العميد» ضمن «الجولة 21» لدوري الخليج العربي، بسبب مغالطة الحكم يحي الملا في تطبيق القانون، بعد قرار إلغاء ضربة الجزاء، بسبب دخول لاعبي «الأزرق» لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ الضربة، وبعد توقف المباراة لما يقارب 8 دقائق، ومراجعة الحالة، وفق تقنية «الفار»، عاد الملا ليرفض إعادة ضربة الجزاء، كما تنص مواد القانون، ولكنه قام بإلغاء الهدف، واحتساب ضربة الجزاء «ركلة حرة» مباشرة ضد النصر.

وتفيد المتابعات أن إدارة اتحاد كلباء تتمسك بالاستمرار في الشكوى التي قدمتها إلى لجنة الانضباط يوم 17 مارس الجاري، أي عقب المباراة بـ 24 ساعة، وينتظر أن تنظر اللجنة للشكوى خلال اجتماعها المرتقب خلال الساعات المقبلة، سواء بمراجعة قانون المجلس التشريعي الدولي «إيفاب» والاتحاد الدولي «الفيفا»، الذي يعالج تلك الحالات، أو تقرير الحكم، وطلب فتوى قانونية من الاتحاد الدولي، حال لم تتضمن قوانين الانضباط والعقوبات الاسترشادية أي أمر يخص تلك الحالة.

وكان «إيفاب و«الفيفا»، قد قررا إعادة مباراة في تصفيات كأس العالم عام 2005 بين البحرين وأوزبكستان لخطأ في تطبيق القانون، في حالة مشابهة لنفس حالة الحكم يحي الملا، ووقتها تقرر إعادة المباراة مباشرة، بالإضافة إلى شطب الحكم الياباني الذي وقع في نفس خطأ الملا، ورفض إعادة ضربة الجزاء ولكنه اتخذ قراراً بإلغائها واحتسابها ركلة حرة مباشرة.

من جانبه، أكد الدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، والعضو الحالي بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ضرورة إعادة مباراة اتحاد كلباء والنصر، من دون حتى الحاجة إلى تقديم شكوى من اتحاد كلباء، وقال «هناك لجنة فنية ترفع تقريرها عند وقوع أي خطأ فني أو قانوني في الدوري، وأيضاً مراقب المباراة والحكم الرابع، بجانب لجان باتحاد الكرة، يفترض عليها أن يكون لها دور لضمان تنفيذ القانون وتطبيقه، وفي تلك الحالة، لا يهم إذا كان الشاكي هو المتضرر من عدمه، ولكن ما يهمنا جميعا هو أن المباراة شهدت خطأ في تطبيق القانون يفرض إعادتها، كما تشدد لوائح «الفيفا» و«إيفاب»، وفي حال عدم تضمين ذلك في لوائح الاتحاد يجب العودة إلى لوائح «الفيفا» و«إيفاب»، كما يفرض النظام الأساسي».

فيما أكد مايد المراشدة عضو مجلس إدارة اتحاد كلباء، والمستشار القانوني، أن ناديه لن يسحب شكواه المتعلقة بإعادة مباراة النصر، لافتاً إلى أن اتحاد كلباء تضرر كثيراً من أخطاء التحكيم، ولا يعني أن الخطأ القانوني جاء لمصلحته، ألا يتخذ خطوة على الأقل تضمن تطبيق القانون، ولفت إلى أن قانون «إيفاب» يفرض إعادة المباراة، وحتى في حال رفض الاتحاد أو الانضباط إعادة المباراة، تكون هناك لجان قضائية أخرى لاحقاً، يمكن للنادي اللجوء إليها، وقال «ما حدث هو خطأ في تطبيق القانون، يستوجب إعادة المباراة، وواجبنا أن نطالب بحقوق النادي، حتى ولو نكن متضررون من الخطأ».

وفيما يتعلق بسحب شكوى النادي، قال «منذ البداية كنا ننتظر أن يبادر الاتحاد أو حتى الرابطة، بإعلان تحويل مذكرة بشأن الخطأ بهدف إعادة المباراة، ورغم ذلك نحن تقدمنا بالشكوى، ونتمسك بتنفيذ القانون الذي يفرض إعادة المباراة».