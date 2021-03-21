ذهبية وفضية لمنتخبنا في كأس العالم للرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

أضاف البطلان محمد علي الهاشمي وعيسى أسلم الزبيدي ميداليتين جديدتين إلى رصيد منتخبنا الوطني للرماية البارالمبي، بواقع ذهبية وفضية في مسابقة الشوزن فئة تراب للكراسي المتحركة مختلط الفئة PT1، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 التي تستضيفها مدينة العين برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

شهدت الامتار الأخيرة تنافسا قويا بين البطلين أسفر عن تساويهما في عدد الأطباق التي حققاها، بواقع 31 إصابة في ختام المسابقة، الأمر الذي استدعى التحكيم للجوء إلى طلقة ترجيحية لمعرفة الفائز، حيث تساوى خلالها البطلان للمرة الثانية، وفي الطلقة الترجيحية الثانية نجح الهاشمي في إصابة الطبق ليفوز بالذهبية وينال عيسى الزبيدي الفضية وسط تحية وتصفيق جميع الحضور، وحقق البطل الإيراني عبد الرضا تفالوسيخا المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ 17 طبقا.

حضر جانبا من المنافسات محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، وعبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونافع علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمؤسسة.

وهنأ الهاملي أبطال منتخبنا على إنجازهم في البطولة، وعلى ما حققوه من ميداليات بحصولهم على ثلاث ذهبيات وفضية برونزية ضمن منافسات البطولة رغم التنافس الكبير مع أبطال عالميين في الرماية البارالمبية، وشجعهم على تحقيق المزيد لرفع راية الإمارات وتشريف رياضة أصحاب الهمم.

وأشاد بتنظيم البطولة وأثنى على ما تقدمه اللجنة العليا المنظمة من ترتيبات وإجراءات على أعلى مستوى، وتمكنها من استضافة البطولة رغم ما تمر به كافة دول العالم من ظروف استثنائية طارئة نتيجة جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد - 19، مشيراً إلى أن نجاح أبوظبي في استضافة البطولة ليس بمستغرب على الإمارات التي تمتلك كوادر وطنية وبنية متميزة تمكنها من تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية.

من ناحية أخرى، وفي لفتة إنسانية، قام البطل الإماراتي سيف هلال الحميري الحاصل على ذهبية الشوزن في نسخة 2019 بإفساح المجال إلى زميله في المنتخب سعيد صلهام المزروعي ليشارك بدلاً منه في النهائي الذي كان متأهلا للمشاركة فيه، حيث إن القانون الدولي لا يسمح بمشاركة خمسة لاعبين من دولة واحدة في النهائي، إضافة إلى أنها المشاركة الأولى للبطل سعيد المزروعي في بطولة كأس عالم.