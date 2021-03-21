أرقام قياسية في دولية «محاربي الإمارات»

أبوظبي (وام)

شهدت منافسات النسخة الـ 18 من بطولة محاربي الإمارات، التي أقيمت مساء أمس في صالة جو جيتسو أرينا بأبوظبي، أجواء حماسية ونزالات قوية بين مقاتلين من نحو 19 دولة، وسط تحقيق عدد من الأرقام القياسية الجديدة.

وتوج البرازيلي فنسيوس دي أوليفييرا بلقب بطل محاربي الإمارات في وزن الديك بعد تغلبه على البطل السابق إكزافير علاوي من المغرب، وفاز عليه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، بعد السيطرة على مجريات الأحداث منذ بداية النزال.

كما تمكن المقاتل الإسباني خوان أراتسي من تحقيق الفوز على اللبناني عمر شعبان بإجماع الحكام، وفرض البرتغالي برونو كارفاليو أسلوبه على خصمه القوي من الجزائر سهيل طاهري، وتمكن من الفوز عليه بالضربة القاضية الفنية، لينجح في الحفاظ على سجل احترافي خالٍ من الهزائم في رقم قياسي.

وحققت الإيطالية ماريا جيوفانافي الفوز في أول مشاركة احترافية لها، وتمكنت من هزيمة منافستها الإسرائيلية دانيال شوتوف، ونجح الأرميني تارن جريجوريان في فرض سيطرته على النزال الذي خاضه ضد منافسه إسلام محمدينوف من أوزبكستان، وفاز بقرار الحكام بالإجماع.

وتمكن محمد العسيلي، من لبنان، من تحقيق فوز قياسي على إيفان سلينكو من أوكرانيا بالضربة القاضية خلال 37 ثانية فقط من عمر النزال، وقدم جلال الدعجة من الأردن وجوريس ديا من الكاميرون عرضاً قتالياً حماسياً متقارب المستوى، تمكن بنهايته الدعجة من الفوز بقرار الحكام.

وأثبتت الكندية كورين الفرامبواز جدارتها كمنافسة قوية في فئة وزن الذبابة للسيدات، بعد فوزها المستحق على خصمتها السويدية مالين هيرمانسن عن طريق الاستسلام في الجولة الثانية من النزال.

وحقق المصارع الأميركي القوي كارينغتن بانكس فوزاً غالياً على البرازيلي المخضرم مارسيو أبوبكر عن طريق إجماع الحكام، وبعد سجال حامٍ بين المكسيكي دانيل فيجا والأميركي أوستن آرنت، تمكن الأخير من الفوز بالضربة القاضية في ثالث جولات النزال.

وعلى الرغم من تقديم بعض المقاومة والدفع بقوة خلال النزال، فإن المغربي أنس سراج منير تمكن من الفوز على النرويجي جواكيم تولفسن بوساطة إجماع الحكام، واقتنص الروسي القوي دينيس تيوليولن بالضربة القاضية الفوز على البرازيلي جوسيلنيو فيريرا، كما فاز الأميركي الموهوب شين سريانو بالضربة القاضية الفنية على خصمه نواد لاحات.