500 لاعب في الدوري العالمي للجو جيتسو بمدينة سانت بطرسبورج

سانت بطرسبورج (وام)

نظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو إحدى جولات بطولة الدوري الدولي بمدينة سانت بطرسبورج الروسية، والتي شهدت تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة لتوفير البيئة الآمنة الصحية حفاظاً على صحة المشاركين من لاعبين ومدربين وحكام ومنظمين، ضمن الأجواء التنافسية للأبطال والبطلات في مختلف الأوزان والأحزمة، بفئة «البدلة» و«دون البدلة»، شارك في البطولة التي أقيمت من دون جمهور 500 لاعب ولاعبة، من بينهم عدد من المصنفين الدوليين من تسع دول حول العالم، وتم توزيع 133 ميدالية ذهبية على أصحاب المراكز الأولى، و126 ميدالية فضية للفائزين بالمركز الثاني، و88 ميدالية برونزية للفائزين بالمركز الثالث في المنافسات، وتوجت أكاديمية «اي فورس بي جي جي الدولية» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات المشاركة.

وأكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن التنسيق والتعاون مع المسؤولين في روسيا قائم على قدم وساق في الأعوام الثلاث الأخيرة، وأن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، تربطه علاقات مميزة مع كبار المسؤولين والمعنيين بتطوير رياضة الجو جيتسو في روسيا.

وقال: إن روسيا تعد من أكثر الدول في العالم نمواً في تلك الرياضة حالياً، على مستوى نشر اللعبة، وتطوير البرامج، وصناعة وتأهيل الأبطال، ولم يجد المسؤولون في روسيا أفضل من التجربة الإماراتية للاستفادة منها في تلك المجالات، وبالتالي فإن هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً وتعاوناً على أعلى مستوى معهم، من منطلق أن تجربتنا الرائدة ملك للجميع يمكن الاستفادة منها.

وأضاف: بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حول العالم أصبح يتجاوز عددها 80 بطولة في مختلف القارات، وهي تسهم في مد جسور التعاون مع كل دول العالم، وأحد أهدافها تعزيز القوى الناعمة لدولة الإمارات وأبوظبي على وجه التحديد، والترويج لها خارج الحدود.