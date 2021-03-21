الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الجمعة المقبل ثاني جولات دوري أم الإمارات للجو جيتسو في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتقام الجولة الثانية في توقيت مثالي، وفي ذروة استعدادات لاعبات الأندية والأكاديميات للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو الشهر المقبل. وتساهم هذه الجولة المهمة من دوري أم الإمارات في تعزيز استعدادات اللاعبات الفنية والنفسية والبدنية لخوض نزالات ذات مستويات رفيعة، وهي ما تتسم بها بطولات المرحلة المقبلة.

وعلى غرار الجولة الأولى، ستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات، هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. وتشهد الجولة الثانية مشاركة مئات اللاعبات من أندية الدولة والأكاديميات.

وأكدت سميرة مرشد الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن دوري أم الإمارات أصبح من الفعاليات الأساسية والمنتظرة ضمن أجندة فعاليات الاتحاد، ويتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للاعبات.

وأضافت منافسات الجولة الأولى قدمت مشهداً واقعياً حول التطور الذي وصل إليه جو جيتسو السيدات، ويعد النمو الذي تشهده البطولة عاماً بعد آخر نتاج الفكر الإستراتيجي للاتحاد، والدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة للمرأة لضمان تفوقها في المجالات المختلفة.

وأثنت الرميثي على الزيادة الملحوظة في أعداد المشاركات مقارنة بالأعوام الماضية، موضحة أن أحد أبرز الإيجابيات المرتبطة بنمو البطولة، وازدياد شعبيتها يكمن في زيادة عامل الجودة وجدارة اللاعبات المشاركات اللاتي يتطلعن إلى تقديم مستويات متقدمة والوقوف على منصات التتويج.

وتميزت نزالات الجولة الأولى بالندية والحماس وسط تألق لاعبات أندية العين والوحدة والجزيرة والظفرة وأكاديمية بالمز سبورت «777»، حيث نجحت في حصد أكبر عدد من الميداليات. وتتطلع هذه الأندية والأكاديميات إلى مواصلة مشوار التألق خلال الجولات القادمة.