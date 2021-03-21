نجاح كبير لسباق «تحدي دبي لجري السيدات»

دبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وأقيمت منافساته على أربع مراحل في مناطق سياحية مختلفة في دبي، وهي حديقة سفاري ونخلة جميرا وحديقة دبي المضيئة ومنطقة السيف.

وشهدت المرحلة الرابعة من التحدي التي أقيمت في منطقة السيف منافسات قوية بين المشاركات، وفازت البريطانية لوسي ريتشاردسون بالمركز الأول في سباق 10 كيلومترات، تلتها الروسية تاتيانا سافيليفا، وحلت الأيرلندية ماري أولياري في المركز الثالث.

وفي سباق 5 كيلومترات، فازت البريطانية ليزا جاريت بالمركز الأول، تلتها البريطانية كاهلي جونسون، وحلت الأميركية كيتسي سميث في المركز الثالث، وفي سباق 2.5 كيلومتر فازت الإماراتية شوق البلوشي باللقب، تلتها العمانية خلود السعدي، وجاءت الإماراتية نور كحيل في المركز الثالث.