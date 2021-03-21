«ياس» تحتفي بإرث كأس دبي العالمي للخيول

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ قناة «ياس» غدا تغطيتها البرامجية الخاصة بكأس دبي العالمي للخيول، والتي ستتواصل بشكل يومي حتى موعد انطلاق الحدث العالمي الكبير السبت المقبل، والذي أعدت له القناة خريطة خاصة به.

وقبل خمسة وعشرين يوماً من موعد انطلاق الحدث، الذي يوافق اليوبيل الفضي على انطلاقه قبل «25 سنة»، كانت القناة قد بدأت خريطة برامجية خاصة للتمهيد لانطلاق البطولة والحديث عنها، عبر بث العديد من الفواصل والتقارير التي أعدت خصيصاً للحدث والتمهيد له، بالإضافة إلى إعادة أرشيفية للبطولة والفائزين والسباقات والأشواط والأجواء التي أحاطت بالحدث منذ بدايته في عام 1996 وحتى النسخة الرابعة والعشرين التي أقيمت قبل عامين، لتأتي جائحة كورونا وتتسبب بتأجيل البطولة العام الماضي.

تبدأ التغطية البرامجية ببرنامج «صباح الخيل»، الذي يبث في السادسة صباح كل يوم ويعرض التدريبات الصباحية للخيول المشاركة في البطولة، ويستعرض البرنامج من خلال فريق التحليل حظوظ كل حصان مشارك في الفوز، وأهم ما يميزه وفي أي شوط سيشارك، بما يساعد المشاهدين على توقع نتائج كل شوط.

ويتواجد فريق عمل كامل في «ميدان»، حيث يلتقي بالفرسان والمدربين والملاك المتواجدين في التدريبات، فيما سيكون استوديو صباح الخيل بالقناة على اتصال مع فريق العمل، ويتم تحليل المواقف والتفاصيل، وستكون الفرصة سانحة للمشاهدين لمتابعة الأجواء في ظل فرض قيود صحية صارمة لحماية الجميع أمام جائحة كورونا.

البرنامج سيستمر لأكثر من ساعتين حسب مسار التدريب، ومع اَخر خيل سيدخل «ميدان» للتدريب، وسيتضمن عدداً من التقارير المصاحبة للحديث عن بعض الخيول المرشحة.

كما سيتضمن البرنامج عرضاً مباشراً «لإفطار النجوم» وأيضاً قرعة البطولة، حيث سيتواجد فريق عمل في كل حدث يلتقي فيه بالمتواجدين ويعرض لكل تفاصيل الحدثين.

وفي السابعة مساء كل يوم ستكون السهرة عبر برنامج «الطريق إلى الكأس»، الذي سيقدم من أرض «ميدان» ويجتمع فيه عدد من الضيوف المتخصصين في عالم الخيول والسباقات.

كما يتناول البرنامج في كل حلقة من حلقاته الخمس حديثاً مفصلاً عن شوطين من الأشواط التسعة للحدث، فيما ستكون الحلقة الأخيرة ليلة الكأس مخصصة للحديث عن الشوط التاسع «شوط الكأس».

كما أضيفت فقرة جديدة للبرنامج خاصة بالأخبار ستقدم من مقر القناة، وتتضمن آخر وأهم أخبار البطولة وآخر المنضمين إليها وأبرز الضيوف الذين سيحضرون البطولة، بالإضافة إلى ما يتم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحدث الكبير.

وخصص البرنامج حلقته الأولى لتكون جامعة لكل تفاصيل الحدث والدخول إليه وأهم المتطلبات للحضور والإجراءات الاحترازية الصحية، وغيرها من الجوانب الخاصة بالتنظيم.

أعدت القناة وكعادتها سنوياً عدداً من الأفلام الوثائقية الخاصة للعرض خلال هذه الفترة وكشفت القناة عن إنتاج فيلمين جديدين، الأول يحمل اسم 25 عاماً من المجد ويتناول قصة الكأس وأهم المحطات التي مر بها والنقاط المفصلية التي شهدها، وكيف استطاعت حكمة وقدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن يعبرها بتحديه للمستحيلات والعراقيل التي مرت بها البطولة حتى وصلت إلى عامها الخامس والعشرين، وباتت معها واحدة من أهم بطولات الفروسية في العالم.

الفيلم الثاني الذي أنتجته القناة وسيبث في الأيام التالية عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والدور المحوري الذي قام به مع الكأس وفي عالم الخيول بوجه عام، ويكشف الفيلم عن مواطن جديدة في حياة سمو الشيخ حمدان بن راشد وأيضاً كواليس انتصاره في نسختين من نسخ كأس دبي العالمي للخيول وفي البطولات العالمية، إضافة إلى بعض الجوانب الهامة في مسار حياته مع الخيول ومسار البطولة.

هذا بالإضافة إلى إعادة بعض الأفلام الوثائقية التي أنتجتها القناة عن البطولة وعن «ميدان» وانتصار بعض الخيول، وغيرها من الأفلام التي أنتجت خلال الأعوام الماضية منذ افتتاح قناة «ياس».