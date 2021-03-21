«دبي الرياضي» يبحث تعزيز التعاون مع «دولي الدراجات»

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس دبي الرياضي تطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وتعزيز مكانة الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، على خريطة الأحداث الدولية الكبرى التي تقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي، جاء ذلك خلال لقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، مع ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي الذي زار مقر مجلس دبي الرياضي، يرافقه أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ود. وجيه عزّام رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات الهوائية، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وأكد حارب أن الرياضة عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقدم النموذج الأمثل في الدعم والرعاية من خلال ممارسة سموه شخصياً لهذه الرياضة الرائعة، وتأكيده على أهميتها لصحة وسعادة ونشاط ممارسيها، كما يحرص سموه سنوياً على متابعة طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، ومن قبله طواف دبي الدولي، وتحية المشاركين فيه، كما أمر سموه بتشييد مضامير حديثة وبعيدة عن حركة السيارات، تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق دبي، تتيح للرياضيين ممارسة هوايتهم المفضلة بأمان وراحة، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة عدد ممارسي رياضة الدراجات الهوائية وتنظيم المزيد من البطولات المحلية والدولية في الدولة.

كما قدم أمين عام مجلس دبي الرياضي شرحاً للضيوف عن جهود المجلس في دعم ونشر وتطوير الرياضة عموماً من خلال تنظيم أكثر من 400 فعالية متنوعة سنوياً، وكذلك جهود المجلس لدعم رياضة الدراجات الهوائية والبطولات المختلفة، التي ينظمها ويدعمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية والمجالس الرياضية في الدولة ومنظمي الفعاليات الرياضية، وتوفير الأجواء التي تترجم رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة، وتحقق التطور والنمو المنشود على مستوى أعداد الممارسين وعدد البطولات، حيث تتضمن قائمة البطولات السنوية في المجلس بطولات للهواة والمحترفين في مختلف أنواع رياضة الدراجات الهوائية، سواء منافسات الطواف وبطولات الدراجات في المضامير، أو بطولات الدراجات الجبلية المحلية والدولية.

وتجوّل رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والوفد المرافق له في مقر مجلس دبي الرياضي، حيث اطلع على إدارات المجلس، فيما قدمت سارة الصايغ مديرة إدارة الاتصال والتسويق في المجلس، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس، شرحاً عن البرامج والفعاليات التي يقوم بها مجلس دبي الرياضي في مجال الرياضة عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً.

وعبر رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن انبهاره بتنظيم مجلس دبي الرياضي لأكثر من 400 فعالية رياضية في جميع الرياضات سنوياً، كما عبر عن سعادته بالتطور الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في الدولة.