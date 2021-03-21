زفيريف.. نهاية «الخمس العجاف»!

أكابولكو (أ ف ب)

حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً، لقبه الأول هذا العام بفوزه بدورة أكابولكو المكسيكية في التنس، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الأول 6-4 و7-6 رافعاً رصيده من الألقاب إلى 14 في مسيرته.

وهو الفوز الأول لزفيريف، المصنف سابعاً عالمياً، على اليوناني المصنف خامساً في العالم، بعد خسارته أمامه في المواجهات الخمس الأخيرة، والثاني في سبع مباريات بينهما.

وهي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي أكابولكو بين المصنفين الأول والثاني منذ عام 2015، عندما فاز الإسباني دافيد فيرر المصنف ثانياً على الياباني كي نيشيكوري «الأول» بمجموعتين نظيفتين.

بدا مع انطلاق المباراة، أن زفيريف يتجه لخسارته السادسة توالياً أمام اليوناني بعد خسارته إرساله الأول وتأخره 1-4 في المجموعة الأولى.

إلا أن الألماني عرف كيف يرفع من مستواه، فأنقذ 3 كرات حاسمة لكسر إرساله في الشوط السادس، وحافظ على الإرسال ليكسب خمسة أشواط متتالية، ويحسم المجموعة لمصلحته.

ولم تشذ المجموعة الثانية عن سابقتها من حيث شدة المنافسة، فتقدم زفيريف 5-4 بعد كسر إرسال منافسه وحصل على فرصة لكسبها والمباراة.

ورد تسيتسيباس بإنقاذ كرة لحسم اللقاء في طريقه لكسر إرسال زفيريف الذي ارتكب خطأ مزدوجاً، من أصل 8 في تلك الأمسية.

وتتابعت الإثارة مع إنقاذ اليوناني 6 كرات لكسر إرساله ليتقدم 6-5، فيما حذا زفيريف حذوه وأنقذ كرة لإنهاء المجموعة لمصلحة منافسه، فارضاً التعادل 6-6، ونجح الألماني في ترجمة كرته الثالثة لحسم المباراة إلى فوز.

قال زفيريف الذي ثأر من خسارته أمام الأسترالي كيرجيوس في نهائي الدورة المكسيكية في عام 2019: «يعني لي هذا الفوز الكثير».

كما فرض نفسه بقوة قبل بداية دورة ميامي، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، التي تنطلق الأسبوع المقبل، في ظل غياب نجوم الصف الأول على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر والنمساوي دومينيك تييم.

في المقابل، فشل تسيتسيباس الذي بلغ الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى الجراند سلام، الشهر الماضي في إحراز لقبه السادس في مسيرته.



