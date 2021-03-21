سالم صالح يستعيد الذاكرة بعد 1146 يوماً!

علي معالي (الشارقة)

بعد 1146 يوماً، وجد سالم صالح الطريق إلى هز الشباك، عندما أحرز هدفاً للشارقة أمام الوصل، في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3، ضمن «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، ولعب سالم بدلاً من محمد عبدالباسط في الدقيقة 61، ووضع بصمته في الدقيقة 92، وجاء في توقيت مناسب للطرفين النادي واللاعب، حيث حفظ وجه «الملك» من الخسارة أمام «الفهود»، كما أثبت اللاعب أن ما زال لديه الرغبة في «إثبات الذات».

وغاب سالم صالح عن التهديف منذ فترة طويلة، حيث يعود آخر هدف للاعب الذي كان الحديث عنه كثيراً قبل سنوات، بأن يكون هدافاً من طراز خاص، إلى مباراة النصر فريقه السابقة، وللمصادفة أنه في شباك الشارقة فريقه الحالي يوم 11 يناير 2018، ضمن «الجولة 12» للدوري، ومنذ ذلك الوقت غاب عن التهديف لقلة مشاركاته، أو عدم التوفيق.

وانتقل سالم صالح من النصر إلى الشارقة هذا الموسم، ولكن عبدالعزيز العنبري مدرب «الملك» دفع به لاعباً بديلاً في 4 مباريات «62 دقيقة».

وخلال مشواره منذ موسم 2010-2011، بداية من الوحدة، مروراً بالنصر موسم 2015، والآن مع الشارقة، سجل سالم صالح «29 عاماً» 18 هدفاً، منها 8 أهداف مع «العنابي»، و9 أهداف مع «العميد»، وهدف وحيد مع «الملك».



