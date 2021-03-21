الكميتي بطل دولية قفز الحواجز في دبي

دبي (الاتحاد)

توج الفارس محمد الكميتي على صهوة الفرس «إينا فا دو» بالجائزة الكبرى في البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، ونال جائزة المركز الثاني الروسي فلاديمير توجانوف مع الجواد «تولوم»، وحاز جائزة المركز الثالث المصري محمد أسامة البرعي بالجواد «كوينتيرو»، وتقدم الفارس الشاب محمد عمران العويس خطوة مهمة إلى الأمام، وهو ينهي جولة تمايز الجائزة الكبرى دون خطأ بصحبة الجواد «باستيان» ليحل في المركز السادس.

وفي المنافسة الدولية التأهيلية للجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (145) سم، تنافس 50 فارساً وفارسة، ونال الصدارة فارسنا الشاب علي حمد الكربي بالجواد «بالوسنتا»، ليصبح أول المتأهلين لمنافسة الجائزة الكبرى في البطولة.

أولى المنافسات الدولية من جولة واحدة مع جولة تمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وشارك فيها 72 فارساً وفارسة، وصعد منهم إلى جولة التمايز 14 فارساً، والمركز الأول أحرزه الفارس الإيرلندي تريفور برين بالجواد هارفي، وجائزة المركز الثاني حصل عليها فارسنا الشاب محمد عمران العويس بالجواد «كاتش ذا ويند»، ومن بعده نال جائزة المركز الثالث فارسنا محمد شافي الرميثي مع «سيباليا».