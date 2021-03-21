اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي وبني ياس والنصر إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسلة بفوز الشارقة على الجزيرة، وشباب الأهلي على البطائح والنصر على العين وبني ياس على الظفرة، ويلتقي الأحد المقبل الشارقة مع بني ياس، ويواجه حامل لقب النسخة الأخيرة النصر جاره شباب الأهلي.

في المباراة الأولى استطاع الشارقة تحقيق الفوز على الجزيرة «97-55» على صالة بني ياس بعد أن هيمن على نتائج الأرباع الأربعة بواقع «18-12 و25-12 و31-19 و23-12».

وفي المباراة الثانية عانى شباب الأهلي قبل أن يحقق فوزه الصعب على البطائح 80/ 77، بعد أن تبادلا السيطرة على مراحل المباراة، بنيل «الفرسان» الأفضلية في الربعين الأول والثالث «27-19 و19-16» الذين كانا كفيلين بانتزاع الفوز، خصوصاً بعد فشل البطائح في العودة بنتيجة المباراة رغم أفضلية الربعين الثاني والرابع «29-20 و16-14».

وفي مباراة ثالثة حقق النصر فوزاً مريحاً على العين بفارق 57 نقطة وبنتيجة «99-42»، وعرف الأزرق كيفية تحقيق انتصاره العريض على العين، بنيل لاعبي العميد الأفضلية المطلقة في نتائج الأرباع الأول والثاني والرابع، بواقع «32-4 و24-9 و28-12»، فيما اكتفى العين بالتعادل في الربع الثالث «17-17».

وفي مباراة رابعة فاز بني ياس على الظفرة «75-69»، وفي لقاء الجارين، احتاج بني ياس لضمان فوزه على الظفرة، إلى نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع بواقع «16-14 و31-21»، فيما فشل الظفرة في العودة بنتيجة المباراة رغم الأفضلية في الربعين الثاني والثالث «14-13 و20-15».