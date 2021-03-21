اختبارات متفاوتة لـ «التوب 5» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تخوض أندية «التوب 5» في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، العين «46 نقطة»، شباب الأهلي «43 نقطة»، الشارقة «42 نقطة»، الوحدة 42، اتحاد كلباء 41، اختبارات متفاوتة المستوى في «الجولة 22»، والتي تنطلق الاثنين، بإقامة أربع مباريات تجمع الشارقة والوصل، شباب الأهلي والظفرة، خورفكان واتحاد كلباء، وحتا وبني ياس، على أن تستكمل الثلاثاء بمباريات العين وعجمان، الجزيرة والوحدة، والنصر والفجيرة.

وستكون الفرصة مواتية أمام شباب الأهلي الوصيف لمعادلة رصيد نقاط العين «المتصدر»، حينما يستقبل الظفرة صاحب المركز الأخير، على استاد مكتوم بن راشد، وتجمع المواجهة المرتقبة «الفرسان» صاحب أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 48 بالظفرة صاحب الدفاع الأضعف، بعدما استقبلت شباكه 49 هدفاً.

ويبحث الشارقة «الثالث» في المواجهة أمام ضيفه الوصل «الثامن» عن التعويض، بعدما تكبد الخسارة الأكبر في مشواره أمام شباب الأهلي 1-5، في الجولة الماضية، وشهدت مواجهة «الإمبراطور» و«الملك» في الدور الأول نسبة أهداف قياسية بفوز الشارقة 5-3 على ملعب زعبيل، في المقابل، يرغب اتحاد كلباء في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، والـ 14 في سجل الفريق، حينما يلتقي مضيفه خورفكان في «ديربي الساحل الشرقي».

ويشعل غياب الانتصارات في الجولات الثلاث الماضية المواجهة الرابعة في اليوم الأول لانطلاقة «الجولة 22»، والتي تجمع حتا وبني ياس على استاد راشد بن حمدان، ويملك «الإعصار» في رصيده 18 نقطة، في المركز الـ12 مقابل 22 نقطة لـ «السماوي» العاشر.