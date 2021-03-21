الشعفار وأمارجي.. صراع على رئاسة «آسيوي الدراجات»



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي غدا انتخابات الاتحاد الآسيوي للدراجات، والتي يتنافس فيها أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي، مع أمارجي رئيس الاتحاد الماليزي، لقيادة الاتحاد لفترة رئاسية جديدة من 2021-2025، وذلك بحضور الفرنسي ديفيد لابورتيه، رئيس الاتحاد الدولي، الذي حضر للتواجد بالكونجرس الآسيوي بناء على دعوة رسمية من أسامة الشعفار.

ووصل إلى دبي على مدار اليومين الماضيين وفود 22 اتحاداً آسيوياً، سيتواجدون في الكونجرس اليوم، بالإضافة إلى 21 اتحاداً يحضرون الجمعية العمومية الانتخابية عن طريق الإنترنت، بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية ومنصة «لومي» الإلكترونية، حيث يحق للاتحادات الأخرى التصويت عن طريق الإنترنت.

وأكد أسامة الشعفار سعادته بتواجد الوفود الآسيوية في الإمارات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل وفد لاستقبال الوفود المشاركة في الكونجرس الآسيوي على مدار اليومين الماضين، التي سمحت لهم ظروف الطيران بالتواجد في الجمعية العمومية، والظروف الراهنة وقيود السفر بسبب فيروس «كوفيد- 19»، صعبت من مهمة تواجد عدد من الاتحادات، وهو جعل الاتحاد الآسيوي يتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير منصة إلكترونية لحضور الأعضاء.



