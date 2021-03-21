«حرير الريف» يحلق بلقب ماراثون العين للخيول

العين (الاتحاد)

أحرز المهر الإماراتي المولد «البطين» لمالكه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الفوز بسباق المرخانية لمسافة 1800 متر، على حساب كوكبة من المشاركين الأقوياء، الذي أقيم أمس بمضمار العين، شهد السباق وتوج الفائزين بالشوط الرئيس، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والجولف والرماية، بحضور فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وعلى غير ما كان متوقعاً، سيطر البطين «البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل»النصر«على مجريات السباق اعتباراً من عمق المستقيم، ليتفوق بفارق 3.25 طول عن»فهد الوثبة«، ومسجلاً زمناً وقدره 2:07:33 دقيقة.

سيطرت إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بإشراف المدرب عبد الله الحمادي على المركزين الأول والثاني، في الجولة الختامية من ماراثون العين لمسافة 5100 متر.

ولم يكن «حرير الريف« من بين المرشحين الأقوياء للفوز، لكن رغم عدم ترشيحه عرف الفارس البرازيلي برناردو بينيرو، كيف يتعامل مع مجريات السباق، وظل يناور بالقرب من السياج الداخلي، قبل أن ينفرد بالصدارة في آخر 100 متر.

وجاء تفوق الجواد البالغ من العمر 8 سنوات بفارق 8 أطوال عن أخيه الشقيق»بلد الريف«، ومسجلاً زمناً وقدره 6:22:09 دقيقة.

ولم تجد المهرة الواعدة «جونا» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة ريان كوراتولوا، أي مقاومة تذكر حين فازت بسباق الصاروج.

وجاء فوز المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، وابنة»رباح دو كارير«ناجزاً وبفارق 2.25 طول عن وصيفتها القوية « «سندس» ، وقطعت البطلة مسافة السباق البالغ طوله 1800 متر، في زمن وقدره 2:07:33 دقيقة.

وواصل الثلاثي المالك خالد خليفة النابودة، والمدرب ارنست اورتيل، والفارس تاج اوشي، مسلسل عروضهم الجيدة في سباقات كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالفوز بالجولة الـ12 لمسافة 1000 متر.

وجاء الفوز عبر الجواد «ايه اف ثبور» البالغ من العمر 10 سنوات، والذي تفوق بفارق 1.25 طول عن»ياسلام«، وسجل البطل زمناً وقدره 1:07:39 دقيقة.

وسجل المنصور أن أف لبايرلي للسباقات بإشراف هلال العلوي وقيادة عبد العزيز البلوشي، فوزاً لافتاً وبفارق 6.5 أطوال عن وصيفه «باهر» ، في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على لقب المفرق، وسجل البطل زمناً وقدره 2:19:23 دقيقة.

وانتزع الجواد «فاريتس اوبي« بقيادة سيف البلوشي، فوزاً صعباً وبفارق رأس عن وصيفه «دريم دو مونجوا» الذي تقدم بدوره بفارق رأس عن صاحب المركز الثالث، في سباق فلج هزاع.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1800 متر، والذي أقيم في الشوط الخامس، في زمن وقدره 2:05:46 دقيقة.

ومنح الجواد «ويلكم سيرابرايز» مالكه كروان بارزاني فوزه الأول في الدولة، حين قاده ساندرو بايفا، بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، للفوز بالشوط السادس لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب الفلاح، وتفوق بفارق 6.25 طول عن»زيرو تو ايه هندرد"، مسجلاً زمناً وقدره 1:39:48 دقيقة.