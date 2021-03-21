الإمارات والعروبة والبطائح «سباق ثلاثي» إلى «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

استمر سباق المنافسة الثلاثية بين الإمارات المتصدر برصيد 33 نقطة، والعروبة الوصيف «31 نقطة»، بفارق المواجهات أمام البطائح «الثالث»، في «الجولة 17» لدوري الدرجة الأولى، في الطريق نحو حسم التأهل، إلى دوري الخليج العربي، والمنتظر «رسمياً» بعد 35 يوماً، بإقامة الجولة 22 والأخيرة، والمقررة في 24 أبريل المقبل.

وشهدت «الجولة 17» استمرار المنافسة بين الثلاثي، بفوز «الصقور» على حساب مضيفه الحمرية بـ «ثنائية» دييجو فارياس، فيما تخطى العروبة عقبة ضيفه دبا الحصن بصعوبة 4-3، وشهدت المواجهة إشهار الحكم أحمد سالم خلفان أربع بطاقات حمراء، شملت ثلاثي الحصن محمد المربوعي في الدقيقة 45، و«البديلين» إبراهيم موسى بالإنذار الثاني في الدقيقة 87، والحارس سالم راشد في الدقيقة 92، إضافة إلى منصور عبدالله لاعب العروبة «البديل»، بالإنذار الثاني في الدقيقة 46.

بدوره، حصد البطائح نقاط الفوز التاسع في سجله، والثالث تحت قيادة مدربه الحالي عبدالله مسفر، على حساب ضيفه مصفوت بـ «ثنائية» عيسى الكعبي في الدقيقة 46، وويندرسون كوستا في الدقيقة 67، وشهدت بقية مواجهات الجولة، فوز دبا الفجيرة على مسافي 2-1، ليرتقي «النواخذة» إلى المركز الرابع، برصيد 25 نقطة، مقابل 15 نقطة لمسافي صاحب المركز قبل الأخير، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة العربي «السادس» برصيد 19 نقطة، والتعاون «الثامن» وله 18 نقطة.