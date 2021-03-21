حدث في «دورينا».. الابن على خطى الوالد في «قياسية النمور»!

فيصل النقبي (كلباء)

ضرب اتحاد كلباء موعداً مع التاريخ، عندما بلغ «النقطة 32»، في دوري الخليج العربي، عندما تغلب على خورفكان بهدفين مقابل هدف، في «الديربي»، في «الجولة 22»، محطماً كل الأرقام في مشوار مشاركاته في البطولة، سواء خلال «الاحتراف» أو «الهواية»، لأنها المرة الأولى منذ الظهور الأول لـ «النمور» موسم 1980- 1981 الذي شهد احتلاله المركز الأخير «14 نقطة».

وجمع «النمور» 29 نقطة، موسم 1991-1992، احتل بها «المركز 11» آنذاك، وشهدت البطولة مشاركة 16 فريقاً، وصمد رقم «النمور» 30 عاماً، ليأتي الجيل الحالي، الذي دخل التاريخ من أوسع الأبواب في الموسم الأفضل لاتحاد كلباء على الإطلاق.

وشهدت المباراة أيضاً رقماً جديداً، حيث لم يسبق أن سجل اللاعبون المواطنون أهداف الفريق كلها، منذ موسم 2004- 2005، في المباراة التي شهدت فوز اتحاد كلباء بالنتيجة نفسها أمام الظفرة بهدفين لهدف، بتوقيع إدريس فوزي، وعادل محمد، ومن المفارقات أن سلطان عادل محمد عاد بعد 16 عاماً، ليكرر إنجاز الوالد، مع زميله أحمد عامر النقبي.

وأكد علي كانو اللوغاني رئيس شركة كلباء لكرة القدم، أن هذه الأرقام التاريخية، ثمرة العمل الجاد والمخلص، من جميع فئات النادي، وتتويج للسياسة الحكيمة من مجلس الشارقة الرياضي، وتوجيهات سمو الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي.

وقال اللوغاني: إن اتحاد كلباء لن يكتفي بهذا القدر، بل يواصل مسيرة النتائج الإيجابية، لإنهاء الموسم بأفضل سيناريو ممكن، والاستعداد للموسم المقبل الذي سيتضاعف به العمل.



