بنيتز.. حلم «البريميرليج»!

مدريد (رويترز)

يتطلع الإسباني رفائيل بنيتز مدرب ليفربول ونيوكاسل السابق، للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه سيتخذ قراره في هذا الصدد، بناء على المشروع الذي سيعرض عليه.

وتولى بنيتز تدريب ليفربول ما ين 2004 و2010، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وفاز باللقب مرة واحدة في 2005.

ودرب بنيتز نيوكاسل لمدة أربعة أعوام، ما بين 2016 و2019، قبل الانتقال إلى داليان برو الصيني الذي انفصل عنه في يناير الماضي.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن بنيتز ربما يتولى تدريب نادي سيلتيك الإسكتلندي، لكن المدرب قال إن اهتمامه ينصب على الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بنيتز قوله: «الأولوية هي إنجلترا لأنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز وأسرتي تقيم هنا، ولكني أريد المنافسة، أو العمل على مشروع يجعلني قريباً من ذلك، وبعد ذلك تأتي المنافسة».

وأضاف بنيتز: «عدا ذلك، أفضل البقاء في أوروبا، في إسبانيا، الأمر صعب والوضع في إيطاليا وألمانيا غير سهل، أتحدث الفرنسية، ولذا فمن الممكن العمل في فرنسا».

وأضاف: في إسبانيا لا تملك الفرق المال لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة، وبالتي فإن الأولوية هي إنجلترا وأوروبا بعد ذلك.

وتحت قيادة مدربه الحالي ستيف بروس الذي تولى المهمة بعد بنيتز، يواجه نيوكاسل يونايتد صعوبات كبيرة، وحالياً يحتل المركز 17 بين فرق البطولة العشرين.

وقال بنيتز الذي أكد أنه جاهز للانتقال لأحد الفرق الإنجليزية حالياً، أو الانتظار لبعض الوقت، إنه يشعر بألم بسبب اقتراب نيوكاسل من الهبوط.

وأردف مدرب ريال مدريد السابق، قائلاً: «أتمنى له كل التوفيق والاستمرار في الدوري الممتاز».



