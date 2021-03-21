بونو.. حارس بدرجة «هداف منقذ»

إشبيلية (رويترز)

أحرز الحارس المغربي ياسين بونو هدفاً في اللحظات الأخيرة، ليمنح إشبيلية التعادل 1-1 مع ريال بلد الوليد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح التشيلي فابيان أوريانا لاعب الوسط التقدم بهدف لبلد الوليد من ضربة جزاء، بعدما تعرض المهاجم شون فايسمان لخطأ من ثنائي دفاع إشبيلية دييجو كارلوس وكريم رقيق.

وأهدر لوك دي يونج مهاجم إشبيلية فرصتين لإدراك التعادل في الشوط الثاني، حيث سدد في إطار المرمى بضربة رأس من مدى قريب، ثم أخفق في التعامل مع تمريرة عرضية من سوسو.

ولكن الحارس بونو كان هو المنقذ في النهاية لفريق المدرب يولن لوبتيجي، حيث تقدم في المحاولة الأخيرة من ركلة ركنية، واستغل ارتباكاً داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بقوة من مدى قريب داخل المرمى.

وبقي إشبيلية رابعاً برصيد 55 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس الذي يستضيف برشلونة ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة.

وكان بلد الوليد سيقفز إلى المركز 14 لو خرج فائزاً، لكنه الآن يحتل المركز 16 وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال بونو: «هذا مذهل ومن الصعب أن أشرح حالي، ولم أكن أعرف كيف أحتفل، أنت تفعل دورك في منطقة جزائك، ومن الغريب جداً أن أجد نفسي في منطقة الجزاء الأخرى».

وبونو ليس أول حارس يسجل هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث فعلها ماركو دميتروفيتش حارس إيبار من ضربة جزاء خلال الخسارة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في يناير.

ولكن آخر حارس سجل هدفاً خلال سير اللعب في الدوري الإسباني، كان عن طريق داني أرانزوبيا حارس ديبورتيفو كورونيا، عندما تعادل ناديه 1-1 مع ألميريا في فبراير 2011.

وأضاف الحارس بونو: «منذ عامين عندما كنت ألعب في جيرونا، كنت قريباً من التسجيل، تذكرت ذلك اليوم ونظرت إلى المدرب، وطلب مني التقدم إلى الأمام، سقطت الكرة أمامي وفعلت ما فعلته.



