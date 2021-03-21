جيمس «صرخة ألم» في «ليلة غضب»!

واشنطن (رويترز)

حقق أتلانتا هوكس فوزه الثامن على التوالي، وتفوق 99-94 على لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأوقف أتلانتا سلسلة من أربعة انتصارات لليكرز، وحافظ على أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في المسابقة خلال الوقت الحالي، ورغم ذلك فإن الحدث الأهم يتعلق بإصابة ليبرون جيمس عملاق ليكرز.

وقبل عشر دقائق و50 ثانية من نهاية الربع الثاني، كان سولومون هيل لاعب هوكس يحاول اللحاق بالكرة، لكنه أصاب جيمس في كاحله، وصرخ العملاق ليبرون من الألم وسقط أرضاً.

ووقف جيمس بمفرده واستمر في المباراة وأهدر رمية ثلاثية، لكنه طلب وقتاً مستقطعاً وغادر الملعب، وتوجه بإحباط إلى غرفة اللاعبين.

وكتب جيمس على تويتر: «لا شيء يجعلني أغضب وأشعر بالحزن أكثر من عدم إمكانية اللعب ومساعدة زملائي».

ويخوض جيمس موسمه 16 على التوالي، ورغم ذلك فإن اللاعب البالغ 36 عاماً غاب عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم، بسبب معاناته من التواء في الكاحل الأيسر.

وأعلن ليكرز أن ليبرون يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن، لكنه لم يحدد موعدا لعودة العملاق.

وفي ظل إحراز رمية ثلاثية قبل الخروج بقليل والوصول إلى عشر نقاط أمام هوكس، فإن جيمس واصل تسجيل عشر نقاط أو أكثر للمباراة 1036 على التوالي، بينما تصدر زميله مونتريزل هاريل قائمة مسجلي فريقه في اللقاء برصيد 23 نقطة.

وأنهى ليكرز النصف الأول متقدماً بنقطة واحدة، لكن هوكس سجل 12 نقطة متتالية في الربع الثالث، ليسيطر على اللقاء، وتقدم بفارق وصل إلى 14 نقطة خلال النصف الثاني.

وعاد راجون روندو لاعب هوكس للعب في لوس أنجلوس ضد فريقه السابق ليكرز للمرة الأولى منذ إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.

واكتفى روندو بتسجيل نقطتين، ومرر خمس كرات حاسمة في 14 دقيقة.

وقال فرانك فوجل مدرب ليكرز عن روندو: «إنه لاعب استثنائي، عقليته غير أي لاعب آخر توليت تدريبه».

وتألق جون كولينز لاعب هوكس وسجل 27 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله تراي يانج، أكثر لاعبي فريقه تسجيلاً للنقاط هذا الموسم، 14 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة.

ويعيش هوكس فترة رائعة منذ إقالة المدرب لويد بيرس في الأول من مارس، حيث تولى مساعده نيت ماكميلان المسؤولية ثم فاز أتلانتا في ثماني مباريات متتالية.



