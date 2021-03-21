جوارديولا: السيتي عقلية جاهزة للفوز دائماً

أنور إبراهيم (القاهرة)

وصف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي «الفورمة» الحالية لفريقه بأنها «لا تصدق»، مبدياً إعجابه الشديد، بما يفعله اللاعبون على أرض الملعب، ووصفهم بأنهم أكثر من رائعين، بعد الفوز المستحق على إيفرتون 2- صفر، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويسعى جوارديولا لحصد «الرباعية» هذا الموسم، وبعد اقترابه بشدة من حسم لقب «البريميرليج»، يقاتل على ثلاث جبهات أخرى للفوز بكأس إنجلترا وكأس الاتحاد ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وقال جوارديولا: علينا أن نتوافق ونتأقلم وننسجم مع كل مباراة، فالفرق لا تتشابه، إذ يلعب ليستر بشكل ودورتموند بشكل آخر وليدز بشكل ثالث وهكذا، ولهذا يتعين أن نكون جاهزين لمواجهة جميع أساليب اللعب التي نواجهها.

وأضاف: المدربون يعرفون جيداً أن عليهم العمل والتفكير بما يتناسب مع كل مباراة، وعندما تفوز بالكثير من المباريات، مثلما فعلنا نحن خلال هذه الأشهر الأربعة الأخيرة، فإن ذلك تحقق، لأننا كنا قادرين على التأقلم والتوافق مع كل أساليب اللعب في مواجهة أي منافس، وهذا ما يعجبني أكثر في فريقي.

وقال: هذا ليس تكتيكاً وإنما عقلية، بأن تكون جاهزاً للفوز في كل مباراة.

وأبدى جوارديولا سعادته لأن ما حققه فريقه يعد شيئاً أكثر من رائع فعلاً ولا يصدق، ولكنه استدرك قائلاً: نحن لم نفز بشيء بعد، ولهذا سنواصل التركيز حتى نصل إلى خط النهاية، في مختلف المسابقات التي نخوضها بقوة، من أجل الفوز بها جميعاً.

وأضاف: أذكركم بأنه منذ الخسارة أمام توتنهام قبل أربعة أشهر، لعبنا 34 مباراة، ومنذ بداية الشتاء نلعب مباراة كل 3 أيام، ومع ذلك كان الالتزام والتركيز عنواناً لنا في كل مسابقة، وأنا لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن هذا الذي أنجزناه.

يذكر أن السيتي يشهد موسماً استثنائياً حتى الآن، رغم أنه لم يفز رسمياً بعد بأي بطولة، والفوز الذي حققه على إيفرتون في كأس الاتحاد منح «كتيبة جوارديولا» رقماً قياسياً جديداً، فتلك هي المباراة رقم 17 على التوالي التي يلعبها السيتي خارج ملعبه، من دون أي هزيمة، كما أنه الفوز رقم 14 على التوالي خارج ملعبه، وهو رقم قياسي آخر.



