ليفاندوفسكي: لا يوجد أفضل لاعب لكل العصور!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني، إعجابه الشديد بأساطير كرة القدم على مر العصور، ويضع قائمة بالنجوم الذين كان يعشقهم منذ نعومة أظافره، ويحاول تقليدهم بعد ذلك، ولكنه عندما سألته صحيفة «بيلد» عن النجم الذي يعتبره الأفضل في كل العصور، رفض تحديد لاعب بعينه، وقال: لا يوجد لاعب واحد فقط يمكن ترشيحه للقب الأفضل في كل العصور، فكل عصر يتميز بنجومه. وأضاف: هناك دائماً نجوم استثنائيون في كل حقبة من الزمن، وخلال السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة على سبيل المثال، ظهر نجوم يتمتعون بالقدرة الفائقة على تسهيل الأمور الصعبة وجعلها بسيطة، مثل رونالدينيو وتيري هنري ورونالدو البرازيلي وميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهم.

وتابع ليفاندوفسكي «32 عاماً» الذي يعتبر الآن أحد هؤلاء النجوم الذين سيشهد تاريخ الكرة على أنه كان أحد أساطير هذه اللعبة: أتذكر وأنا في السادسة من عمري، لم يكن هناك سوى لاعب واحد أعشقه، هو الإيطالي روبرتو باجيو، ثم أصبح مواطنه أليساندرو ديل بييرو بعد ذلك مثلي الأعلى في كرة القدم، ولكنني كنت صغيراً جداً على تمييز أسلوب أي منهما في اللعب، وبعد ذلك أبهرني الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال بتحركاته وانطلاقاته وتسجيله للأهداف، وكنت أحاول تقليده في كل شيء.

وذكر موقع جول العالمي الذي نقل تصريحات ليفاندوفسكي لصحيفة «بيلد»، أن «ليفا» نفسه أصبح من حقه أن يكون بين هؤلاء النجوم الأساطير، طالما أنه يواصل منذ سنوات التألق وتسجيل الأهداف بمعدل غير مسبوق.

وقال الموقع: إن هذا النجم البولندي، والذي يبدو أنه وصل إلى قمة فنه ونضجه، يثبت كل موسم أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه، وليمتع به عشاق الكرة الجميلة، وهو يداوم على تحسين وتطوير أدائه، ونجح فعلاً في إثبات جدارته بأن يكون واحداً من أبرز نجوم الكرة العالمية عبر تاريخها.



