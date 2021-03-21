جيرارد: أستلهم أفكار «المعلم» كلوب

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد «40 عاماً» أسطورة ليفربول، والمدرب الحالي لجلاسجو رينجرز الإسكتلندي، بأن يحاول أن يستلهم أفكار الألماني يورجن كلوب مدرب «الريدز»، وقال إنه تعلم دروساً تدريبية عديدة من هذا المدرب، ولكنه أقر في الوقت نفسه ضرورة أن يتعلم المزيد من المدرب الكبير، مشيراً إلى أنه يقلده أحياناً في بعض الجوانب.

وتحدث جيرارد لصحيفة «تلجراف» الإنجليزية عن تأثير كلوب الكبير منذ وصوله إلى «دكة المدربين» في «الأنفيلد»، وقال: الشيء الذي أحاول تعلمه من كلوب هو السعي الدائم لتحقيق نوع من التوازن والتركيز في عملي.

وأضاف: إنه «أستاذ» في هذه المهنة، وأنا لست مثله، وإنما أحاول أن أكون مثله بتحسين وتطوير نفسي كل يوم، وكنت لاعباً مفعماً بالحماس والعواطف، وتؤثر النتائج في شخصي، والآن أريد أن أكون أكثر واقعية بقدر الإمكان، وعندما تكون مدرباً، لابد أن تصبح أكثر توازناً.

وإذا كان كلوب فاز بلقب «البريميرليج» الذي انتظرته جماهير «الريدز» ثلاثين عاماً، فإن جيرارد نجح في تحقيق الإنجاز نفسه في اسكتلندا مع رينجرز، بعد أقل من 3 سنوات على تدريب الفريق، وهو ما كان سبباً في تلقيه الكثير من وصلات المديح والثناء، ويؤهله لأن يصبح مديراً فنياً لليفربول مستقبلاً، ولم يخف جيرارد رغبته في العودة إلى ناديه السابق، ولكنه يرى أنه يجب عليه أولاً، أن يصبح مثل كلوب، لكي يحل محله، كما أنه مرتبط بعقد مع ناديه الإسكتلندي حتى عام 2024، ولا ينوي فسخه.

وقال في ختام حديثه للصحيفة الإنجليزية: وصولي إلى منصب مدرب الرينجرز، وثقل المهمة التي تقع على عاتقي، والمغامرة التي أقوم بها منذ ما يقرب من السنوات الثلاث، كل ذلك يجعلني متمسكاً باستكمال المهمة حتى النهاية، ومواصلة النجاح هناك.

يذكر أن جيرارد حقق 106 انتصارات، ولم يخسر سوى 21 مرة في 161 مباراة قاد فيها الرينجرز منذ وصوله قبل ثلاث سنوات.



