الإمارات يحرز كأس تحدي دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز بكأس تحدي دبي للبولو، بتغلبه على فريق باتستوني بنتيجة 7-6 في المباراة النهائية، التي أقيمت بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وذلك بالهدف الذهبي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 6-6، ليحقق الإمارات إنجازه الثاني بعد فوزه بكأس الماسترز لبطولات دبي الذهبية.

وتحول اليوم الختامي للبطولة إلى مهرجان بدأ صباحاً، وامتد حتى السادسة والنصف مساء، حيث شهدت الفترة الصباحية مباراتين ومثلهما في الفترة المسائية.

وجاءت المباراة النهائية مثيرة، حيث تقدم الإمارات في الشوط الأول بهدفين وفي الشوط الثاني خطف فريق باتستوني التعادل 3/‏ 3.

وفي الشوط الثالث، تقدم الإمارات بإحرازه هدفين، مقابل هدف لباتستوني، وتحولت المباراة في الشوط الرابع، حيث أحرز باتستوني هدفين وفي المقابل أحرز الإمارات هدفه السادس لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 6-6، إلا أن الهدف الذهبي انحاز إلى فريق الإمارات في الدقيقة الأولى من الشوط الخامس ويفوز بالكأس.