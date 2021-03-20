«الأبيض» يدخل «الإعداد الثالث» لـ «مجمعة التصفيات»

معتز الشامي (دبي)

يبدأ المنتخب محطته قبل الأخيرة من مشوار الإعداد للبطولة المجمعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، بعد غد، عقب انتهاء «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، بتجمع في دبي، ويعتبر المحطة الثالثة في مشوار التحضيرات، منذ تولي مارفيك مهمة قيادة «الأبيض» في «الولاية الثانية».

وينتظر أن يستدعي الجهاز الفني 26 لاعباً للتجمع المرتقب، حيث تمسك اللاعبون باستمرار التدريبات في دبي، وعلى ملعب الوصل، والمتوقع أن يكون مسرحاً لمباريات التصفيات بالنسبة لمنتخبنا، والتي تستضيفها دبي أيضاً من 3 إلى 15 يونيو المقبل، ويحتاج فيها منتخبنا إلى الفوز بمبارياته الأربع المتبقية في «البطولة المجمعة»، حتى يضمن حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويلتقي منتخبنا مع الهند ودياً يوم 29 مارس الجاري، في ختام التجمع، والذي يكون بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين، والوصول إلى «التوليفة الفنية» التي يرغب الجهاز الفني في تقديمها، خلال المباريات الرسمية في يونيو.

ويستغل الجهاز الفني التجمع قبل الأخيرة في تثبيت التشكيل، مثل عادة مارفيك الذي يفضل التمسك بعناصر التشكيل الأساسي من تجمع إلى آخر، بهدف التفاهم والانسجام بين مختلف العناصر، وتابع الجهاز الفني مباريات «دورينا» خلال الفترة الماضية، منذ آخر تجمع لـ «الأبيض»، لمدة 5 أيام مطلع فبراير الماضي، ولم يخض خلاله المنتخب أي وديات، حيث اكتفي مارفيك بالتدريبات التكتيكية فقط، وهو ما يفضله الجهاز للتركيز على تعويد اللاعبين، خطط اللعب المطلوبة، وطريقة التحرك داخل الملعب.

ويواصل الأبيض تدريباته يومياً في المعسكر الذي يبدأ الثلاثاء، بالتركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية، بجانب المحاضرات النظرية بالفيديو صباحاً، وشرح الأمور الفنية التي يهتم الجهاز بتكثيفها مع كل تجمع.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن يكون التجمع الأخير للمنتخب في منتصف مايو المقبل، حيث يخوضه «الأبيض» عقب نهائي كأس رئيس الدولة المقترح إقامته 16 مايو، فيما تدرس لجنة المنتخبات الترتيب لتجربة ودية في الأسبوع الثاني للتجمع، وقبل المباريات الرسمية بوقت كاف.

المعروف أن المرحلة الحاسمة من التصفيات يتأهل إليها 12 منتخباً، بواقع أول المجموعات الثماني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثاني، وتقسيمها مجموعتين تضم كل منها 6 منتخبات، يتأهل منها الأول والثاني مباشرة إلى المونديال، ويلتقي صاحبا المركز الثالث في «ملحق أخير»، يتأهل الفائز منه للعب في الملحق العالمي مع أحد أبطال القارات على بطاقة التأهل إلى «مونديال 2022».

29 لاعباً في «القائمة الموسعة»

أعلن فان مارفيك القائمة الموسعة لـ «الأبيض» للتجمع الداخلي الذي يقام في دبي من 23 إلى 29 مارس الجاري، وضمت 29 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد الشامسي، فهد الظنحاني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله النقبي، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، سهيل النوبي، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي، وزايد العامري.

ويتم الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر بعد نهاية مباريات الجولة الـ 22 لدوري الخليج العربي.