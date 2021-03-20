الفجيرة والنصر.. «العقدة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يبحث الفجيرة عن «فك العقدة» أمام النصر، عندما يلتقي الفريقان اليوم، ضمن «الجولة 22» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ويحمل اللقاء درجة «الأهمية القصوى» للفريقين، نظراً لحاجتهما إلى «النقاط الثلاث»، وإن اختلفت الطموحات والأهداف لكل منهما.

ورغم السيطرة الزرقاء السابقة في «المواجهات المباشرة» بالدوري منذ بداية عصر الاحتراف، وبقيت كفته هي «الراجحة» دائماً، فإن «الذئاب» يتطلع إلى «هوية جديدة»، تحت قيادة المدرب التونسي ناصيف البياوي، الذي لم يحصد إلا نقطة «يتيمة» من أصل 15 نقطة ممكنة، ويحاول أن تكون مباراة اليوم بمثابة الانطلاقة الحقيقية، من خلال الفوز الذي يبعد الفريق في حال حدوثه عن «المنطقة الخطرة» قليلاً، قبل نهاية المشوار الذي تتبقى عليه أربع جولات بعد ذلك.

وفي المقابل، يرفع «العميد» شعار البحث عن «نصر جديد»، يسعى من خلاله لتحسين صورته، واحتلال المركز الثاني على الأقل، أو البقاء ضمن الثلاث الكبار بالدوري، والاستعداد الجيد لمباراتي شباب الأهلي في «نهائي الكأسين»، بعد أن أصبحت فرصة الفريق ضعيفة نسبياً في سباق الدرع.