عجمان والعين.. «النغمة الضائعة»

رضا سليم (دبي)

ترفع مواجهة عجمان والعين في «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، باستاد راشد بن سعيد، شعار البحث عن «الفوز الضائع»، خاصة أصحاب الأرض الذين غابت عنهم الانتصارات من 7 جولات، حيث إن آخر فوز يعود إلى «الجولة 14»، أمام الظفرة، ولم يحصد بعدها إلا تعادلين أمام الوحدة وشباب الأهلي، وأصبح وضع «البرتقالي» صعباً في «صراع القاع».

ويسعى العيناوي للفوز من أجل العودة إلى الانتصارات، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام بني ياس، ولم يحقق الفريق إلا فوزاً واحداً في 4 مباريات.

ورغم أن الأفضلية التاريخية على مستوى النتائج تنحاز لـ «الزعيم»، منذ أول لقاء موسم 2008-2009، ولعب الفريقان 18 مباراة، إلا أن الأفضلية للبنفسج بالفوز في 15 مباراة والتعادل في مباراتين وكان الفوز لـ «البرتقالي» في مواجهة واحدة، إلا أن ظروف المواجهة تختلف عن كل المباريات، لأن عجمان يبحث عن نتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو التعادل للخروج من دوامة الهبوط، ويدفع عجمان بكل أوراقه في اللقاء الذي سيكون الظهور الأول للمدافع الجزائري إلياس حساني الذي دخل القائمة بدلاً من البرازيلي جارديل.