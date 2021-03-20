العين والنصر طريق الشارقة إلى درع دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يقف فريق الشارقة على بعد مباراتين من التتويج بدرع دوري أقوياء اليد، بفوزه على دبا الحصن بنتيجة 27-21، بالجولة الـ17 للمسابقة وانتهى شوطها الأول بتقدم الملك الشرقاوي 12-9 وهو الفوز الـ15 على التوالي، ليرفع رصيده إلى النقطة 45 وسط مطاردة النصر والعين، بعد فوز «العميد» على شباب الأهلي 35-29، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في الوصافة، ووصل «الفرسان» إلى 34 نقطة.

وفاز العين على بني ياس 29-21، رافعاً رصيده إلى 39 نقطة المركز الثالث، فيما رفع «السماوي» رصيده إلى 19 نقطة.

ووفقاً لحساب النقاط في الجولات الخمس المتبقية، يصل الشارقة في حالة خسارته في باقي مبارياته إلى النقطة 50، مع استمرار انتصارات النصر سيصل إلى النقطة 52، كون الفريق يتبقى له 4 مباريات فقط، وفي حالة فوز الشارقة في المواجهة المقبلة أمام العين، يقترب الفريق من الحسم، خاصة أن «البنفسج» هو الأقرب للوصافة في حال فوز بمباراته المؤجلة أمام الجزيرة، والتي تقام يوم 6 أبريل المقبل، حيث يرفع رصيده إلى 42 قبل مواجهة الشارقة ويبقى الفارق 3 نقاط.

وفي حالة فوز الشارقة على العين بالجولة الـ18، سيكون للفريق مواجهة أخيرة لحسم اللقب أمام النصر بالجولة 19، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات أمام الوحدة ومليحة والظفرة، ليفتح الطريق إلى اللقب مع تسجيل رقم قياسي جديد، بالفوز بالبطولة دون خسارة للعام الثاني على التوالي، خاصة أن الجولة الأخيرة في الدوري ستجمع بين النصر والعين ما يجعل النتيجة في مصلحة الشارقة.