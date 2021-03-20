الشارقة بطل دوري الكاراتيه

علي معالي (الشارقة)

توج نادي الشارقة بلقب دوري رجال الكاراتيه «كاتا وكوميتيه»، فيما فاز نادي الشارقة لرياضة المرأة بدوري الكاراتيه في مسابقة الكوميتيه، في ختام بطولة الدوري العام، التي جرت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة أندية الشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة لرياضة المرأة، والذيد واتحاد كلباء ودراجون سبورت بعجمان.

وفاز بلقب كاتا رجال نادي الشارقة وجاء الذيد وصيفاً، واتحاد كلباء ثالثاً، وفي كوميتيه رجال، فاز بالمركز الأول نادي الشارقة، وحل وصيفاً الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وجاء اتحاد كلباء ثالثاً، وفي كوميتيه السيدات، فاز نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الأول، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، ودراجون سبورت عجمان ثالثاً.