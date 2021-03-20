«تريك إم 7» بطل النسخة الأولى من طواف الهواة المواطنين

دبي (الاتحاد)

اختتمت النسخة الأولى من طواف الإمارات للدراجات للهواة المواطنين بانتهاء المرحلة الثالثة التي جرت أمس بكورنيش أم القيوين، وجرت لمسافة 88 كم وبمشاركة تجاوزت 60 دراجاً مثلوا 11 فريقاً من فرق الهواة المواطنين المنتشرة على مستوى الدولة، وأسفرت نتائجها عن فوز دراج شرطة دبي إبراهيم آل علي بالمركز الأول، تلاه خليفة الحمادي من فريق شرطة أبوظبي، وحل فاروق إسماعيل من فريق «تريك إم 7» ثالثاً.

وبختام المرحلة الثالثة والأخيرة وبحساب نتائج المراحل الثلاث للطواف، جاء فريق «تريك إم 7» في المركز الأول ليتوج بدرع النسخة الأولى للطواف.

وعلى صعيد الفائزين بقمصان التميز في الطواف، حصل الدراج عبدالغفار الخاجه، من فريق أم القيوين، على القميص الأبيض كأفضل دراج نشط فوق 40 سنة، فيما حصل دراج «تريك إم 7» حارب إبراهيم على القميصين الأخضر والأصفر، كصاحب أفضل زمن وصاحب أعلى نسبة نقاط في الطواف.

شهد منافسات السباق وشارك في تكريم أبطاله منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والذي أكد سعادته الكبيرة بنجاح النسخة الأولى من الطواف وتحقيق كل أهدافه المرجوة التي أقيم من أجلها، وأضاف: اشتراك 11 فريقاً مواطناً من الدراجين الهواة في النسخة الأولى بما يتجاوز 80 دراجاً، يعد مؤشراً للنجاح، ويمهد لمشاركة أكبر وأشمل في نسخة العام المقبل، التي يتوقع لها زيادة عدد الفرق وزيادة عدد الدراجين بها.