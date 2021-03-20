بانج يفوز بـ «مليحة» للدراجات الجبلية

الشارقة (الاتحاد)

فاز مايكل بانج بالفئة المفتوحة في سباق الدراجات الجبلية، لمسافة 26 كلم، والذي حقق نجاحاً مميزاً، وحل أوسكار ماركيز ثانياً، وجاء ديون بالدينج ثالثاً، وفازت بيانكا كلارك بلقب السيدات، ومروة الحاج ثانية، وحلت آني راجزا ثالثة، وفي فئة الإماراتيين نال علي المراوي المركز الأول، وحل محمد القبسيي ثانياً، وجاسم بن طوق ثالثاً. وفي سباق الدراجات الصحراوية للفئة المفتوحة «رجال» توج ستيفن طومسون بالمركز الأول، وديفيد رونكيلو ثانياً، وساجن جانجادراهان ثالثاً، وفي فئة السيدات جاءت جريس اجواريس أولاً، وفي فئة الإماراتيين جاء محمد المرزوقي أولاً، ومرشد المحيربي ثانياً، وعلي الكتبي ثالثاً.