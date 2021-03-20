500 مشارك في سباق داماك للدراجات الهوائية

دبي (وام)

شهد سباق داماك للدراجات الهوائية نجاحاً لافتاً بمشاركة 500 متسابق من محترفي وممارسي هذه الرياضة، حيث السباق هو الأول من نوعه بمجتمع أكويا، بتنظيم من شركة داماك العقارية وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وبعد منافسة كبيرة في سباق 60 كم للكبار، فاز الدرّاج الروسي فلاديميرغوسيف بفئة الرجال، بينما نالت البلجيكية كيم دي بات لقب فئة السيدات، وعن فئة مواطني الإمارات للرجال والسيدات، حقق المركز الأول علي جاسم وصفية الصايغ على التوالي، وحصل الفائز عن كل فئة على جائزة نقدية قدرها 5.000 درهم وقسيمة ذهبية وكأس وميدالية.

وفي سباق الصغار الذي امتد على مسافة 6.8 كم ذهب لقب فئة الذكور إلى سلطان الشامسي «14 عاماً»، في حين حققت البرتغالية ماريا كاتارينو صاحبة الـ13 عاماً لقب فئة الإناث.

وانطلق السباق في مجتمع أكويا الذي وفر للمتسابقين أجواء مثالية بطبيعته الخلابة، حيث تنافس نحو 100 طفل في سباق الصغار الذي أقيم داخل مجتمع أكويا على امتداد 6.8 كم، فيما شهد سباق البالغين مشاركة 400 متسابق.