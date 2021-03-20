زيدان: غياب بنزيمة عن «الديوك» علامة استفهام كبيرة!

مدريد (د ب أ)

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعجبه إزاء عدم استدعاء كريم بنزيمة نجم الفريق للمشاركة مع المنتخب الفرنسي «الديوك»، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل كبير خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو 3/ 1، اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيمة ثنائية لريال مدريد خلال الشوط الأول، وصنع الهدف الثالث الذي سجله ماركو أسينسيو في الثواني الأخيرة من المباراة، ليرفع بنزيمة رصيده بذلك إلى 17 هدفاً في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق 4 أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

ولدى سؤال زيدان عقب المباراة عن سبب عدم عودة بنزيمة إلى صفوف المنتخب الفرنسي رغم تألقه، أبدى زيدان تعجبه وعدم فهمه لهذا الأمر، مؤكداً أنه يحمل علامة استفهام كبيرة.

وقال زيدان: كيف يمكننا فهم عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي؟ الكثيرون لا يفهمون ذلك.

وأضاف: إنني كمدرب لريال مدريد، سعيد للغاية بذلك. لقد أدى دوراً جيداً للغاية مع الفريق اليوم.

وتحدث زيدان عن سيرجيو راموس الذي غاب عن صفوف ريال مدريد اليوم، بسبب إصابته بكدمات في الساق، وصرح المدرب الفرنسي قائلاً إن راموس سينضم للمنتخب الإسباني، الذي سيخوض مباراة خلال خمسة أيام، وهو ما سيوضح الصورة بشكل أكبر بشأن حالة اللاعب واستعداده للعودة.



