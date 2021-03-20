خطوة على طريق «الرباعية».. السيتي إلى نصف نهائي «الاتحاد الإنجليزي»

لندن (د ب أ)

صعد مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على مضيفه إيفرتون 2 - صفر، اليوم «السبت»، ضمن منافسات دور الثمانية، التي افتتحت، بفوز ساوثهامبتون على بورنموث 3 - صفر.

وظل التعادل السلبي قائماً بين إيفرتون ومانشستر سيتي طوال 83 دقيقة، قبل أن ينجح إلكاي جوندوجان في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي، من متابعة لكرة سددها إيمريك لابورت ارتدت من العارضة، ثم أضاف البديل كيفن دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 90، ليقطع الفريق خطوة في مشواره لتحقيق رباعية تاريخية، حيث صعد لنهائي كأس الرابطة واقترب من الفوز بالدوري، كما ينلفس قس دوري الأبطال بتأهله إلى ربع النهائي.

وكان ساوثهامبتون قد حجز المقعد الأول في المربع الذهبي للبطولة بعدما تغلب على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة سجلها موسى دجينيبو وناتان ريدموند «الهدفان الثاني والثالث» في الدقائق 37 و45 و59.

وتشهد منافسات دور الثمانية غداً «الأحد» لقاء تشيلسي مع شيفيلد يونايتد وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد.



