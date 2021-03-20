بعد 39 يوماً من الغياب.. سان جيرمان يستعيد نيمار

برلين (د ب أ)

انضم النجم البرازيلي نيمار إلى قائمة فريقه باريس سان جيرمان للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه أولمبيك ليون غداً «الأحد»، بالمرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي.

وابتعد نيمار عن المشاركة مع سان جيرمان منذ تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، خلال فوز فريقه على ملعب كان في كأس فرنسا في العاشر من فبراير الماضي، ما يعني غيابه لمدة 39 يوماً.

وغاب نيمار 9 مباريات على مستوى جميع المسابقات، ومن بينها الفوز على برشلونة الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً قد يشارك أمام ليون غداً.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان، خلال مؤتمر صحفي اليوم «السبت»، إنه من المستبعد الدفع بنيمار منذ البداية أمام ليون.

وأضاف: نيمار ضمن القائمة، من الرائع إمكانية الاعتماد عليه، هي خطوة كبيرة بالنسبة له وللفريق.

وتابع: سيكون من الصعب الدفع به منذ بداية المباراة بعد غيابه لنحو خمسة أو ستة أسابيع.

ويتصدر ليل جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، ويحل سان جيرمان وصيفاً برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ليون صاحب المركز الثالث.



