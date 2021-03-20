بني ياس يحلق بـ «القمة» في «الخليج العربي»

مراد المصري (دبي)

حلق بني ياس في صدارة دوري الخليج العربي مؤقتاً، بعد فوزه على حتا 1- صفر، في المباراة التي أقيمت اليوم «السبت»، في انطلاقة «الجولة 22»، ليرفع «السماوي» رصيده إلى «48 نقطة»، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة الذي يلتقي الوحدة غداً «الأحد» في «ديربي أبوظبي»، فيما بقي «الإعصار» في المركز الأخير وله 8 نقاط، وجاء هدف الفوز لبني ياس من تسديدة قوية لنيكولاس خمينيز في الدقيقة 28، كان كافياً لحصد النقاط الكاملة.

وتعادل الوصل مع الشارقة 3-3، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، وأصبح رصيد «الملك» 41 نقطة في المركز الثالث.

تقدم الوصل بهدف فيجريدو من لعبة مقصية خلفية في الدقيقة 15، وعاد اللاعب نفسه، وعزز تقدم فريقه بهدف من رأسية في الدقيقة 41، وقلص ويلتون سواريز الفارق للشارقة بهدف في الدقيقة 49، ليرد علي سالمين سريعاً بالهدف الثالث للوصل بتسديدة قوية، ارتدت من العارضة في الدقيقة 50، إلا أن سيف راشد قلص الفارق مجدداً بهدف ثان للشارقة في الدقيقة 76، وأدرك سالم صالح التعادل لـ«الملك» في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وواصل شباب الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية، بالفوز على الظفرة بملعبه 2-1، ليرفع حصيلته إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وبقي «الفارس» 20 نقطة في المركز الحادي عشر، سجل هدفي «الفرسان» كارتابيا من ضربة جزاء الدقيقة 11، والأرجنتيني بيدرو بالخطأ هدفاً عكسياً في الدقيقة 67، فيما سجل الفرنسي إدريس مزاوياني هدف الظفرة في الدقيقة 53.

من جانبه، حقق اتحاد كلباء فوزاً مثيراً على خورفكان 2-1، ليرفع «النمور» رصيده إلى 32 نقطة، كأفضل حصيلة له خلال تاريخ مشاركاته في الدوري، وهو يحتل المركز التاسع، وبقي «النسور» عند 21 نقطة في المركز العاشر.

تقدم خورفكان بهدف دودو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وقلب «البديلان» الأمور لمصلحة اتحاد كلباء، بتسجيل أحمد عامر في الدقيقة 84، وسلطان عادل في الدقيقة 89.



