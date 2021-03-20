التعاون يعرقل الشباب بثلاثية

الرياض (د ب أ)

فاز التعاون على مضيفه الشباب 3/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل اتحاد جدة مع مضيفه الرائد 1/1 والفتح على الأهلي 4/ 1، والاتفاق على الفيصلي 1/ صفر.

وتقدم التعاون بهدف سجله أليخاندرو روميرو جامارا في الدقيقة 29، وأضاف أحمد عسيري الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 72، ثم اختتم ليندر تاومبا أهداف التعاون في الدقيقة 67، قبل أن يسجل سيبستياو دي فريتاس هدف حفظ ماء الوجه للشباب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الشباب عند 45 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لقن فريق الفتح ضيفه الأهلي درساً قاسياً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4/ 1.

وسجل أهداف الفتح محمد مجرشي (هدفين) في الدقيقتين 12 و69 وكريستيان كويفا (هدفين) في الدقيقتين 36 من ركلة جزاء و71، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد طلال العبسي في الدقيقة 84، وشهدت المباراة طرد محمد الفهيد لاعب الفتح في الدقيقة 58

ورفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز السادس.



