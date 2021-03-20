كاراتسيف أول روسي يفوز بدولية دبي للتنس

منير رحومة (دبي)

دون الروسي روسلان كاراتسيف اسمه بأحرف من ذهب في سجل بطولة دبي الدولية لمحترفي التنس، بفوزه بلقب النسخة 29 من بطولة دبي الدولية للتنس على حساب الجنوب أفريقي لويد هاريس اليوم «السبت»، بنتيجة 6-3 و6- 2، في مباراة سريعة 75 دقيقة.

وأقيمت مراسم التتويج بحضور الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، وسط أجواء احتفالية، في ختام أسبوع مثير من المنافسات القوية لنخبة من نجوم التنس العالميين.

وقال كاراتسيف بعد التتويج: أشعر بسعادة كبيرة للفوز بلقب جاء بعد جهد كبير طوال أسبوع مرهق من المنافسات القوية. وأضاف: رغم التوتر الذي كنت أعيشه قبل النهائي، إلا أنني قدمت حقيقة مستواي ونجحت في حسم اللقب.

وعن البداية السعيدة التي يعيشها هذا العام بالوصول إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة والتتويج ببطولة دبي، أوضح البطل الروسي أن العمل الجاد من قبل الجهاز الفني أعطى نتائج إيجابية، ووجه الشكر لعائلته وأصدقائه الذين ساندوه خلال مشواره.

ويذكر أن روسلان كاراتسيف شارك في هذه النسخة ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة للبطولة، وقدم مستويات قوية في كل الأدوار مستحقاً الوصول إلى النهائي، خاصة بعد إزاحة مواطنه آندريه روبليف المصنف 9 عالمياً بمجموعتين لواحدة 6-2 و4-6 و6-4، ليؤكد أنه بطل مميز ولاعب قادم بقوة هذا الموسم.