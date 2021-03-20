ترقية «الريال» بـ «ثلاثية الضغط»!

مدريد (أ ف ب)

شدد ريال مدريد الضغط على جاره المتصدر أتلتيكو، بفوزه خارج أرضه على سلتا فيجو 3-1، بفضل «ثنائية» لمهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة، اليوم «السبت»، في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وارتقى ريال مدريد مؤقتاً إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة، ومتخلفاً بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو «63 مقابل 60».

وغاب عن صفوف النادي الملكي قائده سيرخيو راموس كخطوة احترازية، بعد إصابة طفيفة في قصبة الساق، تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على أتالانتا الإيطالي 3-1 منتصف الأسبوع الماضي، ليبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعته القرعة وجهاً لوجه مع ليفربول الإنجليزي في إعادة لنهائي 2018، حين حقق ريال لقبه الثالث عشر في البطولة القارية.

وكان راموس عاد قبل فترة وجيزة، إثر غياب دام حوالي الشهرين عقب خضوعه لعملية جراحية في غضروف ركبته اليمنى.

ولم يخسر ريال مدريد في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري ففاز ست مرات وتعادل أربع.

في المقابل، مُني سلتا فيجو بهزيمته الأولى على أرضه منذ الثامن من يناير عندما تعرض لخسارة قاسية على يد فياريال صفر-4.



