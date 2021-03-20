إصابة ديابي لاعب ليفركوزن بعدوى كورونا

ليفركوزن (د ب أ)

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم «السبت»، أن الفحوص كشفت عن إصابة لاعبه موسى ديابي بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ليفركوزن أن الفحوص التي خضع لها اللاعب الفرنسي أمس الجمعة جاءت بنتائج إيجابية، بينما جاءت نتائج فحوص باقي لاعبي الفريق والإداريين سلبية.

وأضاف النادي: ديابي بدأ على الفور العزل الذاتي في منزله، وستتخذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة بالاتفاق مع السلطات الصحية المعنية.

وشهد باير ليفركوزن هذا الموسم أيضاً حالات إصابة أخرى بالعدوى في صفوف الفريق، من بينها إصابة نديم أميري وإدموند تابسوبا وكريم ديميرباي وويندل.