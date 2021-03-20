ليفاندوفسكي وبيلينجهام إلى ويمبلي بعد تخفيف قيود كورونا

برلين (د ب أ)

انتعشت آمال جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في الانضمام إلى صفوف المنتخب الإنجليزي في مبارياته المقبلة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعدما خففت ألمانيا القيود الصارمة الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

واعتباراً من اليوم الأحد، لن تعد بريطانيا من المناطق الخطرة فيما يتعلق بالسلالة الجديدة الأكثر انتشاراً من الفيروس المستجد، من جانب السلطات الألمانية.

ويعني هذا أن العائدين من بريطانيا إلى ألمانيا لن يكونوا ملزمين بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وهو ما كان يجري تطبيقه خلال الفترة الأخيرة.

ولم يكن بروسيا دورتموند يرغب في السماح للاعبه بيلينجهام البالغ من العمر 17 عاماً بالانضمام للمنتخب الإنجليزي، حيث أنه رغم اختياره ضمن القائمة، أبدى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي شكوكه في إمكانية مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة المقررة أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا.

كذلك تعني التطورات الجديدة أن نجم الهجوم البولندي وقائد المنتخب روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، سيصبح متاحاً للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة المقررة أمام المنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي، وسيكون الحال كذلك بالنسبة لمواطنه كريستوف بيونتيك لاعب هيرتا برلين.

وقال زبيجنيو بونيك رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم: سنسافر إلى لندن بصفوف مكتملة.



