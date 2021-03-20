بفضل «هاترك شتوتجارت».. 5 أهداف تفصل ليفاندوفسكي عن مولر

برلين (د ب أ)

قاد القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ بعشرة لاعبين، لاكتساح ضيفه شتوتجارت 4 /صفر اليوم «السبت» في المرحلة 26 من الدوري الألماني.

وفي مباريات أخرى فاز انتراخت فرانكفورت على ضيفه يونيون برلين 5 / 2، وفولفسبورج على مضيفه فيردر بريمن 2 / 1، وتعادل كولن مع ضيفه بوروسيا دورتموند 2 / 2.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تعرض بايرن لصدمة مبكرة تمثلت في طرد المدافع الكندي الفونسو ديفيز في الدقيقة 11، بعد تدخل عنيف مع واتارو إندو لاعب شتوتجارت، ورغم النقص العددي تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه بايرن ميونيخ لتعزيز موقعه في صدارة البوندسليجا.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة قائمة الهدافين رافعاً رصيده إلى 35 هدفاً، ليصبح على بعد 5 أهداف فقط من الرقم القياسي لجيرد مولر الهداف التاريخي للبوندسليجا بتسجيله 40 هدفاً في موسم 1971/1972

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 18، ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 22، وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 23، قبل أن ينال لقب هاتريك في الدقيقة 39،

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج، الذي تغلب على ارمينيا بيلفيلد 1 /صفر أمس الأول الجمعة.



