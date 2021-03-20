العروبة والبطائح يطاردان صدارة الإمارات في «دوري الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

حافظ العروبة على وصافة دوري الدرجة الأولى بفوزه على دبا الحصن 3- 1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم «السبت»، باستاد خليفة بن زايد بمربح، وافتتح فيكتور نوانيري هداف الفريق التسجيل للعروبة عند الدقيقة السادسة، وأضاف فتحي ساخي الهدف الثاني في الدقيقة 31، وقلص دبا الحصن النتيجة بهدف محمد الصريدي بالدقيقة 62، قبل أن يضيف فتحي ساخي الهدف الثالث وحسم اللقاء لمصلحة العروبة في الدقيقة 71 ورفع العروبة رصيده إلى 31 نقطة وبفارق نقطتين خلف الإمارات المتصدر، بينما تراجع دبا الحصن للمركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وحقق البطائح في آخر لقاءات الجولة الانتصار الثالث على التوالي تحت قيادة مدربه الدكتور عبدالله مسفر، بعدما هزم مصفوت بهدفين سجلهما عيسى علي في الدقيقة 48 من زمن المباراة، وويندرسون عند الدقيقة 67، ليحافظ البطائح على المركز الثالث برصيد 31 نقطة وبفارق المواجهات مع العروبة وبقي مصفوت عند النقطة 16.